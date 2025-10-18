Motorista passou por bafômetro e cogita falha mecânica em acidente no Agreste

Acidente de ônibus em Saloá deixou ao menos 15 mortos, diz PRF (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) continua as investigações para determinar as causas do acidente com um ônibus na BR-423, entre Paranatama e Saloá, que transportava 30 passageiros. O acidente, ocorrido na noite desta sexta-feira (17), já conta com 17 vítimas, segundo o balanço mais recente da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).



Entre os sobreviventes está o motorista do ônibus, que sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que descartou a hipótese de embriaguez. Em seu depoimento, o condutor relatou à PRF a suspeita de que uma falha mecânica possa ter causado o acidente. “A conclusão só será realmente obtida após a finalização do laudo pericial”, informou Luciano Holanda, chefe de policiamento da PRF-PE, à CNN Brasil.



Segundo a autoridade, o ônibus era de fretamento para viagens pontuais, e não comercial. A documentação, que estava com o motorista, foi recolhida no local e considerada válida após verificação com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O veículo havia saído de Brumado, no interior da Bahia, com destino a um centro de confecções em Santa Cruz do Capibaribe, a mais de 1,1 mil quilômetros de distância. “Ele percorreu algo em torno de quase duas horas de trajeto”, afirma Luciano.



As investigações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle, cruzado para a contramão e colidido com um barranco. Luciano Holanda ressaltou que a geografia do local é um fator que está sendo considerado no inquérito. “É uma região de serra e possui curvas sinuosas. Esse é um dos pontos de atenção com relação ao acidente”, aponta. Neste momento, a pista localizada na BR-423 já está liberada e o trânsito flui normalmente.