XV Bienal do Livro de Pernambuco chega ao fim com recorde de público

XV Bienal do Livro de Pernambuco (Evelyn Victória)

Chega ao fim, neste domingo (12), a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que celebrou 30 anos com recorde de público e grande impacto econômico. Durante dez dias, o Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, recebeu mais de 300 mil visitantes, movimentando mais de R$ 30 milhões em vendas e negócios, consolidando o evento como o maior do Nordeste e um dos três principais do país.

A edição deste ano contou com 600 editoras nacionais e internacionais e mais de 160 expositores, oferecendo 420 horas de conteúdo distribuídas em sete espaços. A programação incluiu ainda debates, oficinas e encontros com autores renomados, como Mia Couto, Itamar Vieira Junior, Raphael Montes e Daniel Munduruku, além de atividades dedicadas à literatura infantil e à inclusão.

A diversidade literária foi um dos destaques da edição, com editoras independentes e coletivos de todo o país apresentando títulos autorais e obras de pequeno porte. A Mostra de Publicações Independentes (MOPI) registrou grande movimentação, reforçando a importância da Bienal como plataforma de visibilidade para novos autores e editoras regionais.

O evento também se destacou por ações de sustentabilidade e acessibilidade. Pioneira no país, a Bienal se tornou o primeiro evento literário carbono zero do Brasil, com compensações ambientais certificadas, como o plantio de mudas de mangue-vermelho. O espaço foi preparado para garantir mobilidade e inclusão, com rampas, cadeiras de rodas disponíveis, intérpretes de Libras e visitas guiadas com audiodescrição.

Programas como o cashback literário incentivaram a compra de livros, enquanto editoras tradicionais e estreantes comemoraram o aumento nas vendas. Estandes de literatura religiosa, ficção científica e romance mostraram público diversificado e engajado, reforçando o papel do evento como motor do mercado editorial no Nordeste.

Organizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções, com patrocínio premium da Petrobras e apoio de diversas instituições públicas e privadas, a XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco encerra três décadas de história reafirmando seu papel como vitrine da literatura nacional, espaço de diversidade cultural e plataforma de negócios para o setor editorial.