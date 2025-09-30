Bienal Internacional do Livro de Pernambuco completa 30 anos

(Foto: Mariano Silva)

Considerado um dos maiores eventos literários brasileiros, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega à sua 15ª edição, comemorativa de 30 anos, a partir desta sexta-feira, dia 3 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, e segue até o dia 12 reafirmando o valor transformativo, sensorial e democrático da literatura.

Com o mote “Ler é sentir cada palavra” e o subtítulo “30 anos em estado de poesia”, a feira em si será a grande homenageada neste ano, recebendo as maiores editoras do país e trazendo iniciativas inéditas para sua programação.

A atriz pernambucana Hermila Guedes, um dos destaques de sucessos como Homem com H e O Agente Secreto, marcará presença nesta edição interpretando contos do livro Apocalipse Todo Dia, de Ney Anderson.

Uma das ideias inaugurais deste ano é o Educativo Bienal 2025, que, puxado pela ideia de incentivar a leitura como formadora da visão crítica desde o começo da vida, vai oferecer às crianças e adolescentes várias experiências literárias, e ainda um ciclo de palestras destinado a educadores.



“A gente compreendeu que, neste ano comemorativo de 30 anos, o próprio evento fosse o grande protagonista inclusive nas homenagens. É essencial que uma feira como essa receba os louros por seu impacto na formação de leitores do estado e da região e pela forma como vem construindo pontes para os principais polos literários do Brasil”, comenta Sidney Nicéas em entrevista ao Viver. “Esse tempo todo para um evento voltado à literatura é um marco, sobretudo em uma época em que a gente está lutando pela permanência dos livros, da educação, da informação”.

Autores célebres como Mia Couto, Itamar Vieira Junior, Raphael Montes, Aline Bei, Raimundo Carrero, Cristhiano Aguiar, Vitor Martins, Octávio Santiago, Ian Fraser, Mih Tanino, Fernanda Castro, Lucas Santana, Aione Simões, Mary del Priore, Iandê Albuquerque, Daniel Munduruku, Júnior Rostirola, Natália Timerman, Paulo Ratz, Cida Pedrosa e Clarice Freire estão entre os nomes confirmados no evento.

“É um momento essencial também para debatermos políticas públicas voltadas para cultura e para a construção de um futuro sólido de leitores. Temos uma preocupação grande que a Bienal se transforme cada vez mais em um polo central de discussões que edifiquem a relação do leitor pernambucano com tantas obras prestigiadas que nos chegam a cada edição”, afirma Sidney.

O coordenador destaca ainda como esse ano de protagonismo pernambucano mundo afora, especialmente no cinema, tem o potencial de se refletir também na feira literária, que ele e a organização esperam ser a maior de todas até hoje. “Claro que esse momento dialoga muito com o interesse do público pelas outras artes. É de onde surgem grandes ideias e inovações. Com certeza isso vai se refletir na 15ª Bienal”, completa ele, desejando um viva à toda a cultura representada pelo evento.