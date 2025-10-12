Recife Vôlei escolhe FPS Sports para treinos da base

Equipes Sub-13 a Sub-16 do Recife Vôlei passam a treinar às segundas e quartas no clube, integrando estrutura moderna e conforto para atletas e responsáveis

Equipe de base do Recife Vôlei (Divulgação)

O Recife Vôlei, maior equipe feminina de voleibol do Norte/Nordeste, firmou parceria com o clube FPS Sports para sediar os treinos das suas categorias de base Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Sub-16. As atividades acontecerão às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h.

A escolha do FPS Sports deve-se à estrutura oferecida pelo clube, que vai desde quadra adequada para treino de alto nível, até vestiários apropriados e estacionamento, o que proporciona uma boa experiência não apenas para as atletas, como também para os pais. Os responsáveis também terão a opção de permanecer em áreas de espera confortáveis ou até mesmo praticar alguma das dezenas de modalidades esportivas disponíveis no local.

O objetivo do Recife Vôlei é aproximar a equipe dos atletas da Zona Sul, trabalhando na formação de jovens jogadoras, proporcionando aprimoramento técnico e ganho de experiência desde cedo, para que no futuro possam compor o elenco adulto.

“Essa parceria permite que as meninas tenham um ambiente de treino seguro e bem preparado, o que favorece o desenvolvimento delas. Para nós é uma satisfação contribuir para a base de uma equipe de voleibol com esta relevância”, afirmou o diretor geral do FPS Sports, Kleber Borges

“Nosso foco é dar às atletas jovens as condições para evoluir gradualmente. Com treinos regulares em local adequado, elas vão ganhando confiança, técnica e preparo para, quem sabe, vir a jogar no time adulto”, declarou o técnico Adalberto Nóbrega.

No contexto de Pernambuco, o voleibol vive expansão nas categorias de base, impulsionada por realizações de competições estaduais e nacionais, por iniciativas sociais e escolares, e pelo desempenho do Recife Vôlei nas últimas temporadas. Conforme dados da Federação de Voleibol do Estado de Pernambuco (FEVEPE), houve crescimento nas escolas de voleibol em todas as faixas etárias.

Com a nova estrutura de treinos no FPS Sports, espera-se reforçar esse processo, ampliando o número de jovens envolvidas e elevando o nível técnico na base do voleibol feminino pernambucano.

