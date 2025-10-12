Seleção brasileira chega a Tóquio, e Ancelotti prepara Hugo Souza no gol contra o Japão

John, Hugo Souza e Bento, goleiros da seleção brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A seleção brasileira desembarcou em Tóquio na manhã deste domingo - início da noite no país asiático -, onde enfrentará o Japão nesta terça-feira, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do próximo ano.

Em rápida passagem pelo Japão, onde chegou em voo fretado, a seleção brasileira realizará apenas uma atividade, nesta segunda-feira, no Ajinomoto Stadium, palco da partida. Antes da viagem, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino da equipe verde e amarela em Seul, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde o Brasil goleou a dona da casa por 5 a 0 na sexta-feira.

Conforme havia prometido ainda na convocação, o treinador italiano testou Hugo Souza na vaga de Bento, do saudita Al-Nassr, que defendeu a meta brasileira na partida contra os sul-coreanos. O goleiro do Corinthians deverá ser a principal novidade entre os 11 titulares diante dos japoneses.

Estêvão participou normalmente da atividade, apesar de apresentar um quadro de gripe. Caso seja preservado, Lucas Paquetá será o provável substituto. Assim, o Brasil deverá ser escalado com Hugo Souza; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão (Lucas Paquetá).

Com exceção dos países que sediarão a competição - Estados Unidos, México e Canadá -, o Japão foi a primeira seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, ainda em março, após derrotar o Bahrein por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Ásia. Na sexta-feira, em amistoso realizado em Osaka, os donos da casa empataram por 2 a 2 com o Paraguai.