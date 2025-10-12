Retrospecto: Sport leva vantagem como mandante, mas tenta espantar fantasmas do Ceará

Jogador do Sport, Barletta (Rafael Vieira)

O Sport volta a encontrar o Ceará nesta quarta-feira (15), às 20h, na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Brasileirão. E embora o histórico recente do confronto em território pernambucano seja favorável ao Leão, o torcedor rubro-negro ainda carrega más recordações dos duelos mais decisivos contra o Vozão.

Nos últimos oito anos, foram nove partidas entre as equipes no mando rubro-negro, com seis vitórias do Sport, dois empates e apenas uma derrota para o time cearense. Um retrospecto expressivo que reforça a força leonina dentro de casa, mas que tem sido ainda ofuscado por tropeços em momentos-chave.

A lembrança mais recente é deste ano, quando os dois times se enfrentaram pelas quartas de final da Copa do Nordeste. No confronto único, o empate sem gols levou a decisão para os pênaltis, e o Ceará acabou vencendo e eliminando o Sport dentro da Ilha. O jogo marcou também a reestreia de Daniel Paulista no comando técnico rubro-negro.

Outra ferida ainda aberta vem de 2023, na final da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, o Sport venceu por 1 a 0 no tempo normal, forçando a decisão por pênaltis, mas viu o título escapar para o Ceará, ficando com o vice-campeonato.

De lá para cá, os encontros entre as equipes passaram por Série A, Série B e Nordestão, mantendo viva uma rivalidade que ganhou contornos cada vez mais intensos na última década. Em 2024, pelas quartas da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, despachou o vozão pelo placar de 2 a 1 Desta vez, o cenário é outro, mas a urgência continua. Lanterna do Brasileirão, com apenas 16 pontos, o Sport encara o duelo como uma verdadeira decisão.

Precisa vencer para tentar emendar uma sequência quase perfeita nas rodadas finais para sonhar com uma permanência heroica na elite. O Ceará, por sua vez, aparece em 10º lugar, com 34 pontos, buscando se firmar na parte de cima da tabela.