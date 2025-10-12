Prefeitura do Recife inaugura 1ª etapa do Parque Linear Roque Santeiro

Espaço às margens do Rio Capibaribe oferece lazer, esporte e convivência; segunda fase do projeto deve ser concluída até o fim do ano.

Inaugurada a primeira fase do Parque Linear Roque Santeiro no Recife (Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife inaugurou, neste domingo (12), Dia das Crianças, a primeira etapa do Parque Linear Roque Santeiro, nos Coelhos. Construído às margens do Rio Capibaribe, o novo espaço público oferece áreas de lazer, deck de madeira, brinquedos, playgrounds, ciclovia, bancos de concreto e uma Praça da Infância. O investimento foi de R$ 3,6 milhões, e a segunda fase do projeto deve ser concluída até o fim do ano.

Antes ocupada por palafitas e habitações precárias, a área passou por um processo de requalificação urbana que incluiu o reassentamento das 224 famílias que viviam no local para o habitacional Sérgio Loreto. Durante a entrega, o prefeito João Campos destacou o caráter social e transformador da iniciativa. “Depois de vir aqui, conversar com as famílias e andar pelas palafitas, vimos que a prioridade máxima era moradia. Conseguimos realocar as famílias e, depois, elaborar um projeto de reurbanização dessa área. Isso mostra a força do urbanismo social, que é fazer bem feito, ouvindo as pessoas. O resultado é uma cidade melhor para todos”, afirmou o gestor.

No local, foram instalados equipamentos voltados ao lazer infantil e à prática esportiva, além de melhorias em drenagem e iluminação. O projeto inclui também uma nova ciclovia, que será ampliada nas próximas etapas, e arborização para garantir mais sombra e conforto térmico. “Vamos ter mais equipamentos esportivos, incluindo uma Academia Recife e pista de caminhada, e vamos integrar esse parque ao dos Coelhos, do ProMorar, que conta com financiamento do BID”, acrescentou João Campos.

O presidente da Emlurb, Daniel Saboya, ressaltou a importância simbólica da entrega no Dia das Crianças. “Hoje conseguimos entregar a primeira etapa, com a Praça da Infância, em um dia muito significativo. Até o ano que vem, a previsão é concluir as etapas restantes, que se unirão ao Parque dos Coelhos, executado pelo ProMorar”, explicou.

Além das áreas de lazer, o Parque Linear recebeu uma intervenção artística por meio do programa Colorindo Recife, coordenado pelo Gabinete de Inovação Urbana (GIURB). O muro do espaço foi transformado em um grande painel pintado pelo artista Manoel Quitério, conhecido por retratar elementos da cultura popular.

Durante a inauguração, em celebração ao Dia das Crianças, a Secretaria de Turismo e Lazer promoveu atividades recreativas com pipoca, algodão doce e animadores.

A segunda etapa do parque, com cerca de 35% das obras concluídas, prevê a implantação de uma Academia da Cidade, quiosques, pista de skate, quadra de areia e novos espaços de convivência. Uma terceira fase também está prevista, com deck flutuante, área administrativa e um grande banco escultórico, que funcionará como marco arquitetônico do projeto.