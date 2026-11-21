O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste sábado para retirar o cadáver do local, que se encontrava em local de difícil acesso em uma residência

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local da ocorrência para resgatar o corpo (Marina Torres/DP Foto)

O corpo de um homem adulto de nome e idade não informados foi encontrado dentro de uma cisterna em uma residência na Ilha de Joana Bezerra, na área central do Recife, na manhã deste sábado (21).

O Corpo de Bombeiros (CBMPE) foi acionado para realizar a retirada do corpo, que estava em local de difícil acesso, o que exigiu o uso de duas viaturas e equipamentos específicos.

Após a retirada, o corpo ficou sob os cuidados do Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo o CBMPE, não houve acionamento para uma ocorrência de afogamento. O caso foi registrado como encontro de cadáver.

* Matéria em atualização.