Homem é morto a tiros na feira de Casa Amarela nesta segunda, Dia dos Comerciários

Vítima trabalhava como entregador de marmitas de um quiosque de refeições pertencente a sua família no Mercado Público de Casa Amarela

Crime ocorreu na calçada da feira na Rua Padre Lemos, ao lado do Mercado. (Julio Cavani/ DP Foto)

Um homem foi assassinado no início da tarde desta segunda-feira na Feira de Casa Amarela, ao lado do Mercado Público. Miguel Ferreira do Nascimento, de 27 anos, foi morto a tiros por um homem que chegou e saiu na garupa de uma moto. Segundo o delegado Antônio de Campos, da Força Tarefa de Homicídios, foram inicialmente identificados cerca de 10 ferimentos feitos por balas em seu corpo, na cabeça e no abdômen.

A vítima trabalhava como entregador de comidas (em marmitas) de um quiosque de refeições pertencente a sua família no Mercado Público de Casa Amarela. Às 11h da manhã desta segunda-feira (19), ele havia comparecido ao enterro de um amigo no cemitério do bairro, também vizinho à feira. No sábado, Miguel Ferreira tinha presenciado o assassinato desse amigo, que ocorreu ao lado do cemitério. A polícia investiga a possível relação entre os dois crimes.

"A gente chegou aqui e fez esse levantamento inicial. Ainda vamos começar as investigações. Só temos as informações iniciais. O trabalho vai continuar", esclareceu o delegado em entrevista cedida ao Diario após a retirada do corpo, que caiu em uma calçada onde há quiosques de água de coco na Rua Padre Lemos.

Em junho, um outro homicídio e mais uma tentativa ocorreram também na Rua Padre Lemos, na região da feira e do Mercado de Casa Amarela, além do crime ocorrido sábado em frente ao cemitério. "Eu não posso, neste exato momento, dizer que tem uma correlação, mas é sempre possível", admitiu o delegado Antônio de Campos.











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Pessoas presentes no local do crime especulam que os quatro crimes estejam relacionados à atuação de um mesmo traficante. Ele estaria insatisfeito por não conseguir recrutar as vítimas para atuarem no tráfico.

Por causa do feriado do Dia dos Comerciários, o movimento na feira e no mercado público estava abaixo do normal nesta segunda-feira (19).

