Dois corpos carbonizados são encontrados em área de mata em Ipojuca

Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio. Pernambuco tem a terceira maior taxa de homicídios do país, segundo o Atlas da Violência 2026

Polícia Civil investiga a ocorrência (Foto: Reprodução / PCPE)

Dois homens foram encontrados mortos em uma área de mata no Engenho Maranhão, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (17). Os corpos estavam carbonizados e em avançado estado de decomposição, segundo a Polícia Civil de Pernambuco. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

O caso foi registrado como duplo homicídio pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os responsáveis.

Os nomes e as idades dos homens não foram divulgados. Os corpos foram localizados em uma área isolada, cercada por vegetação e pedras.

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) apontam que Ipojuca registrou seis homicídios entre janeiro e setembro de 2026.

Pernambuco tem terceira maior taxa de homicídios do país

Pernambuco ocupa a terceira posição entre os estados com as maiores taxas de homicídios do Brasil, de acordo com o Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O levantamento considera dados de 2014 a 2024.

Em 2024, o estado registrou uma taxa de 37,3 homicídios por 100 mil habitantes, acima da média nacional, de 20,1. Pernambuco ficou atrás apenas do Amapá, com 45,7 mortes por 100 mil habitantes, e da Bahia, com 40,9. Alagoas, com 35,9, e Ceará, com 34,3, aparecem na sequência.

Ao todo, foram contabilizados 3.534 homicídios em Pernambuco em 2024, uma redução de 4,4% em relação a 2023, quando houve 3.697 registros. Apesar da queda, a taxa de homicídios no estado aumentou 1,1% entre 2014 e 2024. Na comparação entre 2023 e 2024, o indicador apresentou redução de 4,6%.