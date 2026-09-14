O crime aconteceu na madrugada deste domingo (13), no Loteamento Isabela, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco; companheira é presa em flagrante

Homem é morto com golpe de faca durante discussão com companheira em Gravatá (Reprodução/Internet)

Um homem de 44 anos, identificado como Sérgio Ramos da Silva foi morto com um golpe de faca durante uma discussão com a companheira na madrugada deste domingo (13), no Loteamento Isabela, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. A vítima teria sido atingida na região do peito durante o desentendimento, motivado por ciúmes.

Segundo informações repassadas à Polícia, Sérgio consumia bebidas alcoólicas com a companheira, Aline Thayna da Silva, de 25 anos, quando os dois começaram a discutir.

Ainda de acordo com o relato apresentado pela mulher, durante a briga, ela teria sido empurrada pelo companheiro e caído contra a pia da cozinha. Em seguida, Aline teria pegado uma faca e atingido Sérgio no peito.

Após o golpe, a mulher teria tentado conter o sangramento. No entanto, percebeu que o companheiro havia parado de respirar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os profissionais constataram a morte de Sérgio no local.

A Polícia Militar isolou a área até a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). A mulher foi detida e encaminhada a delegacia de Polícia ficando a disposição da justiça.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade da 12ª Delegacia de Vitória de Santo Antão

"A Polícia Civil de Pernambuco informa a prisão em flagrante delito de uma mulher de 25 anos por homicídio consumado em uma residência, no município de Gravatá. A mulher foi conduzida e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça", afirmou a corporação.



