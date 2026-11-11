Dois homens são assassinados a tiros no Ceasa, no Recife

Ceasa fica na Zona Oeste do Recife (Foto: Divulgação)

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (11), no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), localizado às margens da BR-101, no bairro do Curado, no Recife. Segundo informações preliminares, o crime aconteceu por volta das 3h, no setor de tomates.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a ocorrência foi registrada e um inquérito foi instaurado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital para investigar o duplo homicídio.

“As vítimas são dois homens, ambos de 42 anos, que foram alvejados por disparos de arma de fogo. As diligências já foram iniciadas e a investigação está em andamento.”

Ainda segundo a nota, policiais militares do 12º Batalhão da Polícia Militar (12º BPM) estiveram no local e isolaram a área até a chegada das demais autoridades competentes.

De acordo com o Ceasa, o local vem investindo fortemente, projetando e executando uma série de ações estruturadoras, na perspectiva de fortalecimento de seus serviços de apoio ligados à sua rede de segurança interna.

Segundo a nota enviada o local conta com sgurança Ostensiva 24h (105 vigilantes armados); circuito interno de TV (90 câmeras); Corpo de Bombeiros 24h; base de operacionalização do SAMU 24h; e a Polícia Militar, através do 12º BPM, possui uma companhia baseada dentro do CEASA, com viatura e efetivo operacional.

"O Ceasa é um local público onde todo cidadão tem o direito de ir e vir sem impedimento, seja na madrugada ou durante o dia. Tudo é monitorado por câmeras de segurança desde a entrada e saída dos carros até a cobertura de toda a área, mas essas imagens são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados LGPD e somente disponibilizadas para a justiça, garantindo a privacidade dos cidadãos", ressalta a nota enviada pelo Centro.