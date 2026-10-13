Homem se entrega após ameaçar explodir a própria casa com botijão de gás em Prazeres

Pais do homem conseguiram deixar a residência após serem ameaçados. Negociação com a polícia e os bombeiros durou mais de 10 horas

Homem abriu botijão de gás e fez ameaças contra os pais. (Foto: Instagram/ Reprodução)

Um homem de 35 anos abriu um botijão de gás e ameaçou matar os próprios pais e tirar a própria vida dentro de uma casa em Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, nesta terça-feira (13). A ocorrência mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros durante mais de 10 horas, desde as 10h da manhã, com a área isolada.

As negociações terminaram após as 19h, quando o homem se entregou. A residência fica nas proximidades da estação de metrô de Prazeres. As equipes policiais mantiveram contato com o homem enquanto os bombeiros acompanham a ocorrência devido ao risco de explosão.

Os pais do homem teriam conseguido sair da casa após serem ameaçados. A mãe percebeu que o comportamento do filho estava diferente e, diante do risco, acionou umaa clínica onde ele faz tratamento psiquiátrico e a polícia.





Segundo a PM, o homem estava mais calmo durante as negociações, mas não queria abrir o portão por medo de ser internado novamente. A corporação também informou que ele teria predisposição à esquizofrenia, com quadro possivelmente agravado pelo uso de drogas quando mais jovem.