Bartô Leonel e Marília Parente estão entre os finalistas do Prêmio 3º CRO-PE de Jornalismo (Karol Rodrigues/DP Foto e Crisly Viana/Acervo DP )

O Diario de Pernambuco é finalista da terceira edição do Prêmio do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE). A lista foi divulgada na noite da última segunda-feira (16), nas redes sociais da instituição, com duas as reportagens “‘Difícil é tratar o preconceito’: estigma é maior barreira de pessoas com HIV ao acesso odontológico”, assinada por Marília Parente, e “Mais de 41 mil extrações na rede pública em PE acendem alerta para a saúde bucal”, de Bartô Leonel, disputando a categoria online.

Criada em 2023, a premiação tem o objetivo de reconhecer e incentivar produções jornalísticas que ampliem o debate sobre a importância da odontologia para a promoção da saúde e da qualidade de vida da população. Nesta edição, serão premiadas as melhores reportagens nas categorias

Jornalismo Impresso/On-line, Videojornalismo/Videocast, Radiojornalismo/Podcast e Estudante Universitário.

Para a jornalista Marília Parente, a presença na reportagem na final é uma oportunidade de divulgação da pauta dos desafios da inclusão na saúde de pessoas vivendo com HIV/Aids. “É o tipo de temática na qual pouca gente pensa quando o assunto é saúde bucal. Entender as particularidades destes pacientes e o processo histórico que envolve esse grupo social é fundamental para romper o estigma e democratizar o acesso à saúde”, destaca.

Por sua vez, o repórter Bartô Leonel pontua que a ideia de sua matéria foi a de evidenciar a importância da escovação para evitar problemas futuros de saúde bucal. “Todo mundo sabe que tem que escovar os dentes, mas muitas vezes as pessoas deixam de fazer pela correria do dia a dia. Expor esse dado da quantidade de extrações feitas aqui no estado pode trazer um alerta para população para que ela possa entender quais são os motivos e o que pode evitar que um determinado chegue à extração”, afirma.

A cerimônia de premiação acontecerá na próxima quinta-feira (26), em evento promovido pelo Conselho.

