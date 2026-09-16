Mais de 41 mil extrações na rede pública em PE acendem alerta para a saúde bucal

Segundo dados disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado, foram realizadas 41.360 extrações de dentes permanentes nos primeiros sete meses de 2026; quantitativo representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado

Além dos populares "postinhos de saúde", a população que estiver com emergência relacionada a saúde bucal pode procurar Hospital Geral de Areias (HGA), que faz atendimentos de urgência. (Foto: Vivian Ramos/SES-PE )

Hábito comum no cotidiano da maioria das pessoas, a escovação dental, atrelada ao controle de consumo de alimentos ricos em açúcar, como chicletes e doces, são as principais formas de combater o desenvolvimento de doenças bucais, que já resultaram, de janeiro a julho deste ano, 41.360 extrações em unidades públicas no estado, segundo dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Conforme o levantamento, que tem como base de dados o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), esse quantitativo registrado nos primeiros sete meses de 2026 representa um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 37.238 extrações.

Segundo a dentista e coordenadora de Saúde Bucal da SES-PE, Rayssa Lima, esse número de extrações está atrelado principalmente à pouca oferta gratuita de especialidades odontológicas em anos anteriores, algo que reflete até os dias atuais.

“De maneira geral, a gente entende que esse quantitativo vem se mantendo nos últimos anos, mas seria interessante que esses números baixassem. Isso acontece porque, por muito tempo, o Brasil teve uma demanda reprimida em relação à odontologia, fazendo com que ficasse conhecido como ‘o país dos desdentados’. Com isso, o acesso a certas especialidades era bastante escasso, algo que ainda reflete nos dias atuais”, pontua.

Além disso, Rayssa Lima afirma que uma maior conscientização da população sobre a importância de cuidados bucais, e consequentemente uma maior procura por unidades de tratamento municipais, fez com que o número de exodontias (extrações) aumentassem.

“Esse aumento não reflete simplesmente em uma questão da escovação individual das pessoas, pois a higiene bucal depende tanto do ponto de vista de acesso aos serviços de odontologia, como uma série de condicionantes, como acesso a alimentos de qualidade, kits de higiene bucal, entre outros cuidados. A cárie, por exemplo, é uma doença relacionada a vários fatores como tempo, consumo de alimentos, entre outros condicionantes”, explicou.

Dados dos anos anteriores

Se comparar todo o período entre 2024 e 2025, os dados apontam que houve uma redução no número de extrações. Em 2025, foram contabilizadas 66.714 exodontias, enquanto em 2024 foram notificadas 69.098. Isso representa uma diminuição de 3,5%.

Vale ressaltar que todo o levantamento não contabilizou a retirada de dentes decíduos, popularmente conhecidos como “dentes de leite”, que acontece geralmente a partir dos seis anos de idade e se estende até meados dos 12 anos.

Além disso, os motivos pelas extrações, procedimento considerado pelos dentistas como último recurso para tentar solucionar algum problema bucal, não foram identificados no levantamento. Apesar disso, a maioria dos casos são decorrentes de cárie, trauma dental ou doenças periodontais.

Retirada de dentes permanentes em crianças e adolescentes

Um dado que preocupou a coordenadora de Saúde Bucal da SES-PE foi o quantitativo de extrações de dentes permanentes em crianças de 5 anos e adolescentes de 12 anos, idades mais utilizadas em pesquisas de saúde bucal.

Segundo o levantamento, houve um pequeno aumento de 15 extrações em relação aos primeiros sete meses de 2025 e 2026, que registraram respectivamente 896 e 911 procedimentos dessa natureza. Já no mesmo período de 2024, foram 1080 exodontias.

“Esse quantitativo de procedimentos nos preocupa e traz um questionamento sobre como está o acesso de serviços odontológicos dessas crianças e adolescentes, pois essas idades são ideais para o desenvolvimento de práticas educativas voltadas aos cuidados em saúde bucal”, alertou Rayssa Lima.

Vale destacar que os atendimentos primários de saúde bucal são de responsabilidade direta dos municípios, sendo realizados em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidade de Saúde da Família (USF) ou nos Postos de Saúde.

Mulheres acumulam maior parte das extrações

Em todos os anos contabilizados nesse balanço, o público feminino é quem aparece com o maior quantitativo de extrações dentárias, com exceção da faixa etária dos idosos, no qual os homens tiveram que passar por mais procedimentos.

De acordo com Rayssa Lima, esse quantitativo de extrações em mulheres está relacionado a uma maior procura do público feminino por serviços odontológicos e de saúde de modo geral.

Já com relação ao público idoso, que é a segunda faixa etária com mais ocorrências de extrações no estado, perdendo apenas para pessoas de 35 a 44 anos, Rayssa Lima aponta que a ausência de cuidados odontológicos ao longo da vida, algo que era agravado pela escassez de especialidades oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), faz com que essa faixa etária ocupe a segunda colocação em termos de quantitativo de procedimentos.

“Temos que desmistificar a ideia de que todo idoso vai necessariamente perder os dentes. Isso não é verdade. Com o avanço da oferta de serviços públicos, a tendência é que as pessoas consigam chegar na faixa etária idosa com boa parte dos seus elementos dentários, conseguindo melhorar a autoestima e funções mastigatórias. Alguns estudos inclusive falam que a perda precoce dos dentes pode ajudar no desenvolvimento de demência e Alzheimer”, ressaltou.

Oferta de próteses gratuitas

Em casos mais extremos, muitas pessoas acabam perdendo boa parte dos dentes, algo que afeta diversas funções do corpo, como o processo de fala e de digestão, além da autoestima das pessoas.

Porém, as próteses dentárias também são fornecidas gratuitamente pelo SUS, sendo de responsabilidade dos municípios todo o processo de solicitação, produção e entrega delas, que é realizado por meio dos Laboratórios Regional de Prótese Dentária. De acordo com o último levantamento feito pela SES-PE, 162 cidades do estado contam com esse tipo de laboratório.

“No caso daquelas pessoas que precisam extrair os dentes, o recomendado é que façam o processo de reabilitação, solicitando nos seus municípios próteses dentárias, sejam elas unitárias, totais ou parciais”, explicou Rayssa Lima.

Apesar disso, houve uma diminuição no número de pessoas que receberam próteses gratuitas. Dados do Tabnet da SES-PE apontam uma redução no número de entregas em Pernambuco, já que, de janeiro a junho de 2026, houve 25.375 distribuições. No mesmo período do ano passado, 26.739 pessoas receberam as próteses

Segundo Rayssa Lima, essa queda está relacionada a dificuldade de cadastramento de alguns municípios, ocasionado por trocas de gestões.

Outro fator apontado por ela foi a diminuição da divulgação desse tipo de serviço gratuito em relação a 2024, ano em que teve o relançamento do programa Brasil Sorridente e coincidentemente contabilizou o maior número de próteses entregues nos últimos dois anos no estado, registrando 63.421 entregas.

Cuidados com a saúde bucal

De acordo com o dentista Matheus Leonel, a escovação é uma das principais formas de evitar o procedimento de extração dentária, pois o uso correto da técnica pode remover placas bacterianas e películas pegajosas que se formam nos dentes.

Caso essas sujeiras não sejam removidas regularmente, elas podem endurecer com o passar do tempo, formando cáries e cálculos dentários (tártaros).

“Após formado, o tártaro é mais difícil de remover e pode causar inflamação e sangramento na região da gengiva, provocando, por exemplo, uma doença chamada gengivite, que, quando não tratada, pode desencadear futuramente em uma periodontite”, explicou.

Entre as dicas listadas por Matheus Leonel, estão:

Use escovas de dente com cerdas macias ou extra-macias;

No processo de escovação, segure a escova de dente em um ângulo de 45 graus em relação às gengivas;

Faça movimentos suaves e circulares;

Escove todas as superfícies dos dentes, incluindo a frente, as costas e as áreas de mastigação;

Não escove com muita força, pois isso pode trazer alguns malefícios;

Use pasta de dente (creme dental) com flúor;

Coloque a quantidade ideal de pasta para realizar a escovação. Para adultos, a quantidade recomendada se assemelha ao tamanho de uma ervilha. Para crianças de 2 a 5 anos, o ideal é uma quantidade de pasta que se aproxime do tamanho de um grão de arroz. Já para crianças menores de 2 anos, o quantitativo deve ser equivalente a meio grão de arroz;

Escove os dentes após as refeições, especialmente se você comer alimentos açucarados ou ácidos, pois isso pode danificar o esmalte dos dentes;

Utilize regularmente fio dental, seja antes ou depois da escovação;

Troque a escova de dente a cada três meses. Caso você esteja gripado, a troca de escova também é recomendada, pois o vírus pode acabar acumulando nas cerdas da escova;

Em caso de extração, sempre procure um dentista;