Organização reconhece avanços, mas aponta que apenas 42 países contam com planos nacionais financiados, implementados e monitorados; sem medidas mais firmes, problema pode causar 39 milhões de mortes até 2050

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elogiou hoje os esforços dos governos em recomendar a redução da indicação do uso de antibióticos em tratamentos médicos (Carlos Silva/CB/D.A Press)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu nesta segunda-feira (16) que existem progressos no combate à resistência das bactérias aos antimicrobianos, mas avisou que os esforços precisam ser reforçados nas áreas de prevenção, diagnóstico e uso adequado de antibióticos.

"A resistência aos antimicrobianos está amplamente disseminada e ameaça o futuro da medicina moderna", alertou Jean-Pierre Niemazi, diretor interino do departamento de resistência aos antimicrobianos da OMS.

Há muito tempo, as bactérias vêm desenvolvendo resistência aos medicamentos criados para combatê-las, tornando ineficazes muitas dessas substâncias. Esse fenômeno foi acelerado pelo uso em larga escala de antibióticos no tratamento de seres humanos e animais, bem como na produção de alimentos, permitindo que a resistência aos antimicrobianos (RAM) se desenvolva e se torne uma das principais causas de mortalidade por infecções no mundo.

"As infecções resistentes a medicamentos matam há anos, sem que tenhamos plena consciência disso", observou Niemazi.

Segundo a OMS, as superbactérias resistentes aos antimicrobianos são diretamente responsáveis por mais de um milhão de mortes e contribuem para quase cinco milhões de óbitos a cada ano. Um levantamento da entidade sobre os avanços de 183 países no combate ao problema revela que quase nove em cada dez nações têm um plano de ação nacional contra o fenômeno, um aumento em relação aos 79 países registrados em 2017.

“Entretanto, somente 42 países dizem contar com um plano que seja, simultaneamente, financiado, implementado e monitorado. Embora os países avancem em todas as etapas, os esforços precisam ser acelerados para atingir as metas estabelecidas para 2030, incluindo a redução de 10% no número de mortes causadas pela resistência aos antimicrobianos em todo o mundo”, aponta Pravasha Prakash, responsável técnica do departamento de RAM da OMS.

Gargalos laboratoriais e novas ferramentas

De acordo com Sylvia Bertagnolo, responsável pela unidade de vigilância da resistência e fortalecimento laboratorial da organização, apenas 36% dos países dispõem de um laboratório nacional de referência capaz de testar a resistência de todas as bactérias e fungos monitorados pela OMS — a meta estabelecida para 2030 é de 80%. "Sem testes, os médicos precisam tratar os pacientes sem conhecer a causa da infecção e sem saber qual antibiótico será eficaz", explicou.

Os dados mais recentes do sistema global de vigilância da entidade mostram que, em 2023, uma em cada seis infecções bacterianas confirmadas em laboratório, entre as notificadas à OMS, apresentava resistência aos antibióticos aplicados para seu tratamento. Diante desse cenário, a organização anunciou a publicação de duas novas ferramentas destinadas a ajudar os países a fortalecer suas capacidades de diagnóstico.

A primeira define os testes que devem estar disponíveis em cada nível do sistema de saúde, desde a atenção primária até os hospitais de referência. A segunda reúne 73 procedimentos laboratoriais, abrangendo desde a coleta de amostras até a identificação dos agentes patogênicos, passando pela realização de testes de sensibilidade aos antibióticos.

No entanto, o desenvolvimento de diagnósticos não é suficiente. A OMS também defende a melhoria no uso dos antibióticos já existentes, uma vez que o surgimento de novos tratamentos não acompanha o ritmo de avanço das resistências. Além disso, a entidade reitera que a prevenção de infecções, a vacinação, a melhoria do acesso à água e ao saneamento, assim como o uso adequado de antimicrobianos, constituem os principais meios de enfrentamento à RAM.

Niemazi alertou que, sem uma resposta mais vigorosa, 39 milhões de mortes poderão ser atribuídas à resistência aos antimicrobianos até 2050.