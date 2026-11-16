Entrega faz parte da segunda fase do Qualifica APS, programa do Governo do Estado para qualificar a atenção primária à saúde, e teve investimento de R$ 8 milhões

Solenidade para a entrega dos kits (Elaine Guimarães/DP)

A governadora Raquel Lyra (PSD) entregou, nesta segunda-feira (16), cerca de três mil kits de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Estado. Segundo a gestora estadual, o investimento total é de R$ 8 milhões. A entrega faz parte da segunda fase do Qualifica APS, programa do Governo do Estado para qualificar a atenção primária à saúde.



"A gente tem trabalhado na reestruturação da saúde pública de Pernambuco e, hoje, depois de a gente ter entregue mais de 230 ambulâncias para os municípios, estamos entregando equipamentos para as unidades básicas de saúde. No início do ano, a gente entregou computadores. No segundo semestre, a gente entregou ambulâncias. E agora a gente entrega equipamentos para dentro da UBS", afirmou a governadora.

Ainda conforme a chefe do Executivo estadual, municípios como o Recife vão receber mais de 400 kits. "É a forma do Estado também poder chegar mais junto da população, atendendo a população mais perto de casa e apoiando os municípios a cumprir o seu papel."



Aos jornalistas, a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, detalhou o conteúdo dos kits. "Hoje cada uma das equipes de Saúde da Família do Estado de Pernambuco, do sertão ao litoral, vai receber um kit que é composto por uma caixa térmica com termômetro para facilitar o transporte de vacinas com qualidade, além de balança de adulto, de criança, o estadiômetro, que é para medir altura com segurança, otoscópio, oftalmoscópio, são equipamentos para fazer o exame adequado do fundo de olho, do ouvido", explicou.



O objetivo, segundo a secretária, é dar mais segurança para os profissionais e melhor assistência à população com equipamentos novos. Além disso, a responsável pela pasta lembrou que a entrega dos kits é a segunda fase do programa. "Na primeira fase foram entregues 3.100 computadores para as salas de vacina e hoje a gente entrega mais de três kits para fortalecer esse atendimento da atenção primária, incluindo a saúde prisional, incluindo os serviços de atendimento especializado ao longo de várias unidades do Estado", disse.



Ademais, Cavalcanti destacou que o fortalecimento é para a atenção primária, "que é onde tudo começa e onde tudo termina. Onde está a casa das pessoas e onde a saúde precisa chegar". A ação é feita em parceria com os 184 municípios de Pernambuco e o distrito de Fernando de Noronha, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).

