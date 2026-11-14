Mpox: Brasil registra primeira morte em meio a aumento de casos no País

Morte foi registrada no Rio de Janeiro, onde os casos positivos entre setembro e novembro dobraram

A mpox é causada pelo mpox vírus (MPXV), do gênero Orthopoxvirus e família Poxviridae (Foto: AFP)

O Brasil registrou a primeira morte em meio a um aumento de casos de Mpox, informaram as autoridades sanitárias, enquanto o governo do presidente Lula adota medidas preventivas, embora descarte por ora um surto do vírus. A morte foi registrada no Rio de Janeiro, onde os casos positivos entre setembro e novembro dobraram em relação aos registrados no restante do ano.

O Brasil contabiliza 1.009 infecções confirmadas e um óbito neste ano, o que representa um “aumento de casos de Mpox registrados em 2026”, segunda nota publicada na sexta-feira pela Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. Essa doença infecciosa, que pode causar febre e lesões na pele, é leve ou moderada na maioria dos casos, embora existam formas graves.

As autoridades brasileiras adotaram, nas últimas semanas, medidas preventivas, como a compra de 25 mil novas doses de vacina e o monitoramento em laboratórios de variações genéticas do vírus. A maioria dos casos foi registrada em São Paulo (385) e no Rio (384).

O governo não classifica, por enquanto, o aumento de casos como um surto e o considera significativamente menor que o pico histórico enfrentado em 2022, de acordo com a Fiocruz. Em 2022 e 2024, a Mpox foi considerada uma emergência internacional pela Organização Mundial da Saúde, devido à sua rápida expansão em alguns países.