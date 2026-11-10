Suposto vídeo de galinhas mortas no Sertão de PE foi gravado fora do Brasil
Postagem falsa atribuía o caso a uma granja em Trindade; Adagro confirmou que a gravação não é nacional e que não há registro de mortalidade de aves na região
Publicado: 10/11/2026 às 10:46
Postagem falsa atribuía o caso a uma granja em Trindade, no Sertão de Pernambuco. (Reprodução de vídeo)
É falsa a notícia de que uma granja registrou a morte de dezenas de galinhas em Trindade, no Sertão do Araripe. Nos últimos dias, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando diversas aves mortas e atribuindo a causa às temperaturas elevadas da região.
A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) afirmou que as imagens não correspondem a uma ocorrência no estado e que foram gravadas fora do Brasil.
A entidade disse ainda que não recebeu notificações de mortalidade atípica de aves em Trindade ou em qualquer outro município do Sertão. A Adagro também esclareceu que Pernambuco continua livre de Influenza Aviária (IA) e da Doença de Newcastle (DN) em granjas comerciais até o momento.
- Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em Tacaratu, no Sertão
- Devido ao forte calor, Prefeitura de Floresta altera horário escolar
- Ciclista morre em colisão com carro na Avenida Mascarenhas de Morais, Zona Sul do Recife
- Organização criminosa suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação no Recife
- Pernambuco pode registrar 1,1 mil mortes adicionais por calor até março de 2027, prevê estudo