Devido ao forte calor, Prefeitura de Floresta altera horário escolar

A partir desta terça-feira (10) até sexta-feira (13), escolas regulares e creches terão o horário de funcionamento reduzido. Já os berçários funcionarão normalmente

Município de Floresta, no Sertão de Pernambuco (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Devido à onda de calor que atinge o estado, a Prefeitura de Floresta, no Sertão de Pernambuco, decidiu alterar, de forma preventiva, o horário escolar da rede municipal de ensino. A medida será válida, inicialmente, entre esta terça-feira (10) e sexta-feira (13).

Para esta terça-feira (10), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê que a temperatura no município pode chegar a 37°C no fim do dia.

De acordo com uma nota divulgada nas redes sociais, a gestão municipal informou que, no turno da manhã, as aulas terminarão às 11h, enquanto o turno da tarde será encerrado às 16h30. A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir o bem-estar e a segurança dos alunos da rede municipal. Nas creches, as crianças sairão às 14h.

Já os berçários e a Escola de Referência Municipal Deputado Audomar Ferraz permanecerão com os horários normais de funcionamento.

A Prefeitura também publicou orientações de cuidados com a saúde durante o período de calor, como beber bastante água, usar protetor solar, optar por roupas leves e evitar a exposição ao sol entre as 10h e as 16h.

Outras prefeituras de municípios do Sertão também têm utilizado as redes sociais para orientar a população sobre os cuidados necessários para enfrentar os dias de calor intenso.





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