Organização criminosa suspeita de tráfico e lavagem de dinheiro é alvo de operação no Recife

Ação cumpre três mandados de prisão e oito de busca e apreensão em cinco cidades de Pernambuco e São Paulo na manhã desta terça-feira (10)

A investigação aponta que o grupo atuava em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife (Foto: Divulgação/PCPE)

Uma organização criminosa armada, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, é alvo de uma operação da Polícia Civil de Pernambuco deflagrada na manhã desta terça-feira (10). A investigação aponta que o grupo atuava em Jardim São Paulo, na Zona Oeste do Recife, e em localidades próximas, com movimentação de recursos milionários.

A ação Barreira Norte cumpriu três mandados de prisão e oito de busca e apreensão domiciliar, além de ordens de bloqueio de ativos financeiros, expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.

As investigações começaram em janeiro de 2024. Durante o trabalho policial, foi identificada uma rede utilizada para esconder e dissimular valores obtidos com o tráfico de drogas, por meio de mecanismos que buscavam dar aparência legal ao dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, a movimentação financeira teria permitido a circulação e a ocultação de quantias elevadas, gerando lucros milionários aos integrantes da organização criminosa.

As ações ocorrem no Recife, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima, em Pernambuco, e em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Os trabalhos contam com apoio de setores de inteligência, do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Ficco-PE, da Secretaria de Administração Penitenciária e da Polícia Civil de São Paulo.