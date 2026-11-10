Ciclista morre em colisão com carro na Avenida Mascarenhas de Morais, Zona Sul do Recife

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (10), na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira; agentes da CTTU seguem no local acompanhando o trabalho da perícia e o fluxo de veículos

Ciclista morre em colisão com carro na Avenida Mascarenhas de Moraes, zona Sul do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

Um ciclista morreu após uma colisão com um carro na manhã desta terça-feira (10), em um trecho da Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu por volta das 5h, nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre.

Ainda de acordo com informações repassadas a Polícia Militar, o homem trabalhava como catador de materiais recicláveis. As vias do local ficaram parcialmente paralisadas, o que deixou o trânsito de veículos lento.

Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) informou que recebeu um acionamento por volta das 5h30.

“Fomos acionados por volta das 5h30 para atender à ocorrência de um sinistro envolvendo um carro e um ciclista nas proximidades da Justiça Federal, que fica localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira”, afirmou.

Ainda conforme a autarquia, os agentes seguem no local acompanhando o trabalho da perícia, mas não há desvio sendo feito.

