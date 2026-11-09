Pernambuco pode registrar 1,1 mil mortes adicionais por calor até março de 2027, prevê estudo

Estado tem a quarta maior projeção de óbitos do Nordeste e a sétima maior do Brasil. No cenário internacional, país aparece entre os dez com maior número de mortes estimadas durante o período de seis meses, atrás de Nigéria, Índia e Indonésia

Brasil aparece entre os dez países com maior número de mortes adicionais projetadas em decorrência do calor associado ao super El Niño (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Pernambuco poderá registrar aproximadamente 1,1 mil mortes adicionais relacionadas ao calor entre outubro de 2026 e março de 2027. A projeção é do Climate Impact Lab, ligado à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e integra o El Niño Heat Mortality Tracker (Rastreador de Mortalidade por Calor do El Niño), ferramenta que estima o impacto das temperaturas elevadas sobre a mortalidade em diferentes regiões do mundo durante o atual episódio de super El Niño.

O levantamento coloca Pernambuco entre os estados brasileiros com maior número de mortes adicionais projetadas para o período. No Nordeste, o território pernambucano aparece na quarta posição, atrás apenas de Maranhão e Ceará, que têm estimativas de 1,9 mil mortes cada, e da Bahia, com 1,8 mil.

Pernambuco aparece à frente do Piauí, com mil mortes previstas, Rio Grande do Norte (710), Paraíba (640), Alagoas (450) e Sergipe (360).

Na comparação nacional, Pernambuco tem a sétima maior estimativa entre os estados, considerando os valores apresentados pelo levantamento. O Pará lidera, com 2,7 mil mortes projetadas, seguido por Maranhão e Ceará, ambos com 1,9 mil, e Bahia, com 1,8 mil. Amazonas e Minas Gerais aparecem na sequência, com 1,2 mil cada. Pernambuco, com 1,1 mil, vem logo depois, à frente de Piauí e São Paulo, ambos com mil.

O número estimado para Pernambuco corresponde a aproximadamente 5,6% das 19,5 mil mortes adicionais que poderão ocorrer em todo o Brasil durante os seis meses analisados. O país, por sua vez, aparece na quarta posição do ranking mundial de nações com maior número de mortes projetadas relacionadas ao calor do El Niño.

O recorte mensal para Pernambuco aponta crescimento das estimativas ao longo do período, com maior concentração de mortes previstas no início de 2027. Para outubro de 2026, foram projetadas 86 mortes adicionais. Em novembro, a estimativa sobe para 130, chegando a 200 em dezembro.

Janeiro e fevereiro de 2027 aparecem como os meses mais críticos, com aproximadamente 230 mortes adicionais projetadas em cada um. Para março, a previsão é de outras 220.

O acumulado informado pelo rastreador para outubro de 2026 a março de 2027 é de aproximadamente 1,1 mil mortes. Os valores mensais apresentados somam cerca de 1.066, diferença que pode decorrer dos arredondamentos das estimativas exibidas para cada mês.

Quando considerado o período mais amplo, de junho de 2026 a março de 2027, a projeção para Pernambuco chega a aproximadamente 1,3 mil mortes adicionais relacionadas ao calor. Esse intervalo inclui os meses anteriores ao início da previsão de seis meses.

Brasil e mundo

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No cenário internacional, o Brasil aparece na quarta posição entre os países com maior número de mortes adicionais relacionadas ao calor projetadas para outubro de 2026 a março de 2027. A estimativa nacional de 19,5 mil óbitos fica atrás apenas de Nigéria, Índia e Indonésia.

A Nigéria lidera o ranking mundial, com aproximadamente 56,1 mil mortes projetadas, seguida pela Índia, com 55,2 mil. A diferença entre os dois países é pequena, de apenas 900 mortes. A Indonésia ocupa a terceira posição, com 29,3 mil.

Depois do Brasil, aparecem Sudão, com 14,7 mil mortes; Tailândia, com 12,2 mil; República Democrática do Congo e Chade, ambos com 11,3 mil; Filipinas, com 11,1 mil; e Níger, com 8,4 mil.

A estimativa brasileira é aproximadamente um terço da projetada para a Nigéria e representa uma diferença de 36,6 mil mortes em relação ao país africano. Ainda assim, coloca o Brasil à frente de países que também aparecem entre os principais focos mundiais de mortalidade relacionada ao calor.

O rastreador estima que aproximadamente 857 mil mortes adicionais poderão estar relacionadas ao calor extremo durante o atual episódio de super El Niño, considerando o período mais amplo do evento. Desse total, cerca de 373 mil estão projetadas para ocorrer nos seis meses entre outubro de 2026 e março de 2027.

No caso da Índia, a maior parte das mortes estimadas está concentrada em março. Já a Indonésia aparece como um dos principais focos da crise no Sudeste Asiático.

O Climate Impact Lab informa que os números mais recentes são significativamente superiores aos apresentados em um relatório divulgado em setembro de 2026. Isso ocorre devido à inclusão de março no período de previsão, ampliando a janela de análise e abrangendo uma parcela maior do evento de El Niño. Além disso, houve a substituição das projeções de temperatura de agosto e setembro por dados efetivamente observados nesses meses.

De acordo com o laboratório, agosto de 2026 foi o mês mais quente já registrado e setembro ficou na segunda posição entre os mais quentes da série histórica. As temperaturas observadas, portanto, foram superiores às que haviam sido inicialmente previstas pelos modelos utilizados.

Medidas para reduzir os impactos

Além de identificar os locais mais vulneráveis, o levantamento busca orientar governos, financiadores e formuladores de políticas públicas sobre onde os recursos e as medidas de prevenção devem ser priorizados.

Entre as ações apontadas pelos pesquisadores estão a implantação de sistemas de alerta precoce para ondas de calor, a ampliação do acesso aos serviços de saúde, a oferta de água e a criação de espaços de resfriamento para a população.

A ferramenta também destaca a importância de direcionar medidas de proteção às pessoas mais vulneráveis às temperaturas elevadas. O objetivo é reduzir os riscos de mortalidade por meio de ações de adaptação e preparação dos serviços públicos antes dos períodos de maior exposição ao calor.

