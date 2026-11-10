Homem é preso suspeito de matar companheira a facadas em Tacaratu, no Sertão

Crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (9), na Rua Pedro Toscano, no Centro de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco; vítima tinha 56 anos

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher de 56 anos, identificada como Marlene Laurentino Barboza, foi morta a facadas dentro da própria residência, na Rua Pedro Toscano, no Centro de Tacaratu, no Sertão de Pernambuco. Conforme as investigações, o crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (9). O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 53 anos, Josias Cordeiro do Nascimento, preso em flagrante.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada após receberem uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro com golpes de faca. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram a mulher deitada sobre uma cama, com ferimentos na região da cabeça e sem sinais vitais. Uma equipe de socorro confirmou a morte ainda no local.

As informações policiais apontam que a vítima também teria sido atingida com um pedaço de madeira. Após as agressões, o suspeito deixou a residência e fugiu.

Policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM), com apoio do GATI e do Malhas da Lei, realizaram buscas no local e localizaram o suspeito na comunidade de Gameleira, na zona rural do município. Na abordagem, Josias teria confessado o crime e alegou que matou a companheira por ciúmes.

Durante a ocorrência foram apreendidos dois celulares, facas, uma mochila e um pedaço de madeira de aproximadamente 1,40 metro, que pode ter sido utilizado nas agressões. Parte dos objetos foi encontrada a partir de informações fornecidas pelo próprio suspeito.

A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de feminicídio está sob a responsabilidade da 189ª Delegacia de Tacaratu.

“A Polícia Civil de Pernambuco, informa que prendeu em flagrante delito, nesta segunda-feira (09), um homem de 53 anos pelo crime de feminicídio que vitimou sua companheira, uma mulher de 56 anos, em uma residência”, afirmou.

O suspeito foi levado à delegacia e, após a realização dos procedimentos cabíveis, ficou à disposição da Justiça.

