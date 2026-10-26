Servidora da Prefeitura do Recife é vítima de feminicídio no Ibura

Juliana Camila Pinto Ribeiro, de 39 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro enquanto comemorava o resultado da eleição presidencial com familiares

Juliana Ribeiro, de 39 anos, era servidora pública e foi morta a tiros pelo ex-companheiro no Ibura (Reprodução/Redes sociais)

Uma mulher de 39 anos foi vítima de feminicídio cometido pelo ex-companheiro no domingo (25), no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Juliana Camila Pinto Ribeiro mantinha uma união estável com Josenildo Gomes de Souza Júnior, de 44 anos, até um mês atrás, quando o relacionamento foi encerrado. Após o feminicídio, ele tirou a própria vida.

O crime foi consumado por volta das 20h, no pátio de entrada de uma casa. Na ocasião, familiares e amigos comemoravam a eleição presidencial na calçada do imóvel, localizado na UR-05. Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento e é possível ouvir aproximadamente oito disparos de arma de fogo.

Debaixo de uma tenda, quase uma dezena de pessoas celebravam quando o crime foi consumado. “Matou Juliana”, indica uma mulher ao levantar da cadeira para verificar a origem dos disparos. “Ele matou ela foi?”, indaga outro. Em seguida, são ouvidos diversos gritos aterrorizados.

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), publicou uma nota de solidariedade a familiares, amigos e colegas de trabalho de Juliana. “Recebo com profunda tristeza e indignação a notícia do feminicídio de Juliana Ribeiro, que dedicou 12 anos de sua trajetória profissional à Ouvidoria do Recife”, publicou.

A Polícia Militar, por meio do 19º Batalhão, encaminhou viaturas ao local, onde a área foi isolada. A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso, por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital, como feminicídio consumado e suicídio. Em nota, a Civil informou que um inquérito policial foi instaurado e que as investigações estão em andamento.