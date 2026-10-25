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Homem mata companheira a facadas em bar na Imbiribeira, Zona Sul do Recife

Vítima tinha 47 anos anos; homem fugiu após cometer homicídio em bar na Imbiribeira, Zona Norte do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/10/2026 às 15:45

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Caso é investigado pela DHPP/Arquivo/DP

Caso é investigado pela DHPP (Arquivo/DP)

Uma mulher de 47 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro em um bar na Imbiribeira, Zona Sul do Recife. O crime foi registrado no dia 16 desse mês, mas divulgado pela Polícia Civil apenas neste domingo (25). 

A vítima chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O homem, de 40 anos, fugiu após cometer o crime. O caso é investigado pela DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

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