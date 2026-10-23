Homem é condenado a mais de 36 anos de prisão por feminicídio de manicure no Grande Recife

Além de condenado a 36 anos e 8 meses de prisão, Tiago Felipe de Santana, ex-marido da vítima, a manicure Rebeca Vicente, também terá que pagar R$ 50 mil em danos morais ao filho que tem com ela

Rebeca Vicente dos Santos tinha 33 anos e era manicure (Foto: Reprodução)

A Justiça de Pernambuco condenou a 36 anos e 8 meses de prisão o homem acusado do feminicídio da manicure Rebeca Vicente, de 33 anos, em julho de 2025, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Tiago Felipe de Santana, de 37 era ex-companheiro da vítima e não aceitava a separação.

O Diario de Pernambuco teve acesso à sentença do réu, proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri, Thais Maia Silva Caires, nesta quinta-feira (22). A magistrada negou o recurso de Tiago Felipe para responder em liberdade e determinou que ele pague R$ 50 mil em reparação por danos morais ao filho do casal.

“O assassinato da vítima, Rebeca Vicente dos Santos, privou de forma irreversível seu filho menor impúbere, de apenas 10 anos de idade à época dos fatos, pessoa com necessidades especiais de saúde – transtorno do espectro autista (TEA), conforme relatório multiprofissional de ID 213733467 –, do convívio materno e da sua fonte de subsistência familiar, fatos que ensejaram abalo moral e psicológico incomensurável”, escreveu a juíza.

Crime

A magistrada afirmou, ainda, que Tiago Felipe praticou o crime descumprindo uma medida protetiva que Rebeca tinha contra ele, o que aumentou a pena.

A conduta do réu também foi destacada pela juíza. Segundo ela, Tiago Felipe agiu com “extrema audácia” e “desvalorização à dignidade da pessoa humana”.

“Ao surpreender a ofendida no momento em que ela se despia para tomar banho e arrastá-la com violência desmedida para a via pública inteiramente nua, onde consumou o ataque mediante treze golpes de faca, expondo o corpo da ofendida em praça pública”, detalhou.

Relembre

Tiago Felipe ficou foragido após o crime. Ele foi preso 10 dias depois, em 5 de agosto de 2025.

Rebeca tinha 33 anos, e foi casada por 15 anos com ele. Ela tinha terminado o relacionamento cerca de um mês antes de ser morta, o que Tiago não aceitava.







