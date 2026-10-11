Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Iati, no Agreste de Pernambuco

Vítima já tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois

Caso foi registrado pela Delegacia de Iati, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/Google Street View)

Uma mulher foi assassinada a golpes de faca pelo ex-companheiro na tarde do último sábado (10), no município de Iati, no Agreste de Pernambuco. A vítima, que tinha 33 anos de idade, foi morta em sua casa, localizada no Sítio Baixa dos Porcos, na zona rural do município.

O suspeito, de 42 anos, fugiu do local e está sendo procurado pela polícia. Informações preliminares dão conta de que a mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois.



O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso é investigado pela Polícia Civil.

