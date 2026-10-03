Mulher de 52 anos é morta a facadas pelo companheiro em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco

Feminicídio ocorreu na tarde de sexta-feira (2); suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela polícia e autuado em flagrante

Instituto de Medicina Legal (IML) (Google Street View/Reprodução)

Uma mulher de 52 anos, identificada como Michelle de Lima Bezerra Santos, foi assassinada a facadas na tarde desta sexta-feira (2), no bairro Alto do Cardeal, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, Waldecy Beserra dos Santos Filho, de 51 anos.

Após o assassinato, Waldecy fugiu do local. Equipes policiais realizaram buscas na região, conseguiram localizá-lo e efetuaram a prisão em flagrante pouco tempo depois. Ele foi conduzido à Delegacia de Homicídios de Arcoverde e, segundo os agentes, confessou a autoria do crime, informando que a motivação teria sido ciúmes.

Após os trabalhos da perícia no local do crime, o corpo de Michelle foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de feminicídio foi oficialmente registrado na delegacia do município. "Um homem de 51 anos foi preso em flagrante delito e confessou o crime contra uma mulher de 52 anos, em uma residência no município de Arcoverde. Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e, em seguida, ficou à disposição da Justiça", declarou a corporação.