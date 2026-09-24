Operação Nix cumpriu 13 mandados em Cabrobó, Petrolina e Bezerros, nesta quarta-feira (23); seis celulares, uma arma de fogo e dinheiro em espécie foram apreendidos

Quadrilha investigada por homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação em Cabrobó, é alvo de operação (Reprodução/PCPE)

Uma quadrilha investigada por homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi alvo de 13 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira (23). O grupo tem forte atuação em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, e também é investigado por agiotagem e comercialização ilegal de armas.

Durante a Operação Nix, foram cumpridos um mandado de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Cabrobó, Petrolina e Bezerros. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Cabrobó.

Segundo a Delegada Karla Alves Fraga, titular da Delegacia de Polícia de Cabrobó, as investigações começaram em dezembro de 2025, após um flagrante que resultou na apreensão do celular de um possível líder da organização criminosa. A análise do aparelho permitiu reunir novos elementos e avançar na identificação de outros integrantes do grupo.

De acordo com as apurações, a quadrilha atuava de forma organizada, com divisão de funções entre líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores financeiros e traficantes.

A operação resultou na apreensão de seis aparelhos celulares, uma arma de fogo e valores em dinheiro.

A ação contou com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/Seap-PE), além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Pernambuco.

