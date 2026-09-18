PRF apreende carro roubado, munições e uniformes de polícia após fuga pela BR 101

O carro e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Prazeres (Foto: Divulgação/PRF)

Um carro roubado, 51 munições, coletes balísticos e uniformes de polícia foram apreendidos, na quinta-feira (17), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O material foi apreendido após uma fuga pelo canteiro central da BR 101, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.



Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização no Km 83 da rodovia, quando deu ordem de parada ao motorista de um carro, que desobedeceu e fugiu pelo canteiro central. Foi realizado o acompanhamento do veículo, que atolou e ficou imobilizado em uma área de terra.



Em seguida, quatro homens armados desembarcaram do veículo e fugiram a pé pela rodovia, não sendo localizados. Dentro do veículo, foram apreendidos uniformes de polícia, coletes e munições de diversos calibres, sendo vinte e duas de calibre 380, dezessete de calibre .38, onze de calibre .40 e uma 9mm.



Após consulta, a equipe descobriu que o carro possuía registro de roubo na Delegacia de Boa Viagem, desde domingo (13).



De acordo com a PRF, o carro e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes.

