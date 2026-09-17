Apac prevê chuva em Pernambuco nesta quinta-feira (17); confira a previsão do tempo

Veja previsão do tempo para o Grande Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para a Região Metropolitana do Recife nesta quinta-feira (17). O boletim do órgão indica a possibilidade de precipitação também para as Zonas da Mata Norte e Sul. Já o Agreste e o Sertão pernambucanos devem registrar dia parcialmente nublado, sem expectativa de chuva expressiva.

Confira a previsão do tempo detalhada por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, a Região Metropolitana deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca à noite. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 23 °C.

Mata Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é semelhante: céu parcialmente nublado e ocorrência de chuva fraca no período da noite. A temperatura máxima alcança os 31 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. O céu varia de parcialmente nublado a claro, com temperatura máxima de 28 °C e mínima de 19 °C.

Agreste

Para o Agreste, a previsão indica dia parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva fraca e isolada ao longo da tarde. As temperaturas variam de 17 °C a 32 °C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar chuvas nesta quinta-feira. Os termômetros variam de mínima de 19 °C a máxima de 35 °C.