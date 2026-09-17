Rodovia pedagiada de Suape é liberada após reparo em ponte que rompeu e formou cratera

Sentido sul do km 3 da rodovia VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho, voltou a receber veículos na noite desta quarta-feira (16), com trecho liberado nos dois sentidos

Ponte cede e forma cratera em trecho da VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho (Reprodução/GLOBO)

O trecho no sentido sul do km 3 da VPE-34, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi liberado para a passagem de veículos na noite desta quarta-feira (16), após o rompimento do asfalto de uma ponte que formou uma cratera na rodovia.

Segundo a Concessionária Rota do Atlântico (CRA), a via é pedagiada e dá acesso ao Estaleiro Atlântico Sul, no Complexo de Suape.

Conforme o CRA, o problema foi identificado na noite da terça-feira (15), quando o asfalto da ponte cedeu e os dois sentidos da pista foram afetados. A estrutura passa sobre uma área de manguezal e de rio. Após a ocorrência, a concessionária, responsável pela rodovia, bloqueou e sinalizou o trecho.

Ainda de acordo com as informações, equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas desde a identificação do problema para realizar os serviços necessários à retomada do tráfego. Mesmo com a liberação do sentido sul, os trabalhos continuam na área.

A orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, manter atenção redobrada e respeitar a sinalização e as instruções das equipes que permanecem no local. A concessionária também informou que serão realizadas ações complementares na rodovia.

As causas do rompimento estão sendo investigadas.

O Complexo de Suape informou anteriormente que a equipe técnica da concessionária realizaria inspeções e levantamentos para identificar as condições da estrutura e definir as intervenções necessárias.



Veja nota na íntegra:

A Concessionária Rota do Atlântico informa que o trecho (sentido sul) do km 3 da VPE-34 foi liberado para a passagem de veículos na noite desta quarta-feira (16/09).

Desde a identificação da ocorrência, na noite de terça-feira (15/09), as equipes de engenharia, manutenção e operação permaneceram mobilizadas para executar os serviços necessários, permitindo a liberação do fluxo com apoio operacional e segurança para os usuários e empresas localizadas nas proximidades.

No momento, as equipes da Concessionária permanecem no local, orientando o fluxo de veículos e realizando ações complementares na rodovia. Por isso, os motoristas devem manter atenção redobrada, reduzir a velocidade e ficar atentos às orientações e sinalizações.

A segurança permanece como prioridade, tanto para os usuários quanto para os profissionais que seguem trabalhando.