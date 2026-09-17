Interrupção da Linha Sul do metrô do Recife continua na manhã desta quinta

A conclusão do reparo que interrompeu as operações está prevista para o fim da manhã desta quinta (17)

Serviço está interrompido entre as estações Cajueiro Seco e Recife (Weslly Gomes/DP Foto)

Todas as estações da Linha Sul do Metrô do Recife estão fechadas desde o início da noite quarta-feira (16) após problemas elétricos na rede aérea, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A falha provocou a paralisação da circulação dos trens no trecho entre Recife e Cajueiro Seco.

De acordo com a CBTU, equipes de manutenção foram acionadas para realizar os reparos necessários e a previsão de conclusão é para o fim da manhã desta quinta.

Os danos elétricos foram verificados na rede aérea no trecho entre as estações Largo da Paz e Imbiribeira.

* Matéria em atualização