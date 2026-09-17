Organização teria provocado prejuízo de R$ 386 mil em sete estabelecimentos comerciais pertencentes à mesma pessoa jurídica; Operação Diamante foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), em Paulista e Recife

Grupo criminoso é investigado por sete furtos em Pernambuco e outros quatro estados (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa é investigada por suspeita de participação em sete furtos contra estabelecimentos comerciais pertencentes à mesma pessoa jurídica, entre dezembro de 2022 e maio de 2023. Os crimes ocorreram em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, provocando um prejuízo estimado em R$ 386 mil, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

A Operação Diamante, deflagrada na manhã desta quinta-feira (17), cumpriu sete mandados de busca e apreensão domiciliar, além de bloqueios de ativos financeiros. As medidas, determinadas pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital, foram cumpridas nos bairros do Janga, em Paulista, e Ibura, no Recife.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início em dezembro de 2022 e apontaram que o grupo teria atuação especializada. Os criminosos invadiam os estabelecimentos durante a noite, acessando os imóveis pelos telhados e rompendo obstáculos. Para abrir os cofres, eram utilizadas ferramentas como serras e esmerilhadeiras.

Além dos furtos qualificados, o grupo também é investigado por lavagem de dinheiro.

Participaram da operação a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), a Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/Seap-PE) e a Polícia Civil da Paraíba.

