Polícia Militar apreende 142 quilos de maconha na BR-232, em Vitória de Santo Antão

Segundo a PMPE, dois suspeitos que estavam com parte da droga fugiram para uma área de vegetação

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão para adoção das medidas cabíveis. (Foto: Divulgação / PMPE)

Policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, na noite desta quarta-feira (16), 142 quilos de substância análoga à maconha durante rondas na BR-232, nas proximidades da entrada de Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), dois suspeitos foram vistos pelo efetivo no local e, ao perceberem a aproximação da corporação, fugiram para uma área de vegetação.

Durante a fuga, os indivíduos abandonaram uma caixa contendo diversos tabletes da droga. Outras seis caixas com o mesmo material foram localizadas durante buscas na área de vegetação.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Vitória de Santo Antão para adoção das medidas cabíveis.

Com relação aos suspeitos, eles estão foragidos da polícia.