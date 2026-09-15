Apac prevê chuva em Pernambuco nesta terça-feira (15); confira a previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para o Grande Recife, Zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco

Chuva na Região Metropolitana do Recife. (Rafael Vieira/DP Foto.)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife nesta terça-feira (15). O boletim mais recente do órgão, publicado às 07h50, aponta a possibilidade de precipitação também para as Zonas da Mata Norte e Sul. Já o Agreste e o Sertão pernambucano devem ter dia parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.

Confira a previsão a seguir:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado a claro, a Região Metropolitana deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca nos períodos da manhã e da noite. A temperatura máxima pode chegar aos 30°C, e a mínima, aos 22°C.

Mata Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é semelhante: céu parcialmente nublado a claro e ocorrência de chuva fraca pela manhã e à noite. A temperatura máxima alcança os 31°C, e a mínima fica em 22°C.

Mata Sul

A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca pela manhã e à noite. O céu fica parcialmente nublado a claro, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 21°C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão indica dia parcialmente nublado a claro, sem chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 32°C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar precipitações. Os termômetros variam entre 15°C e 36°C.