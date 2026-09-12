PRF apreende 35 kg de skunk e prende quatro suspeitos em Moreno, Grande Recife
Suspeitos percorreram 35 quilômetros em alta velocidade na tentativa de fugir da abordagem policial
Publicado: 12/09/2026 às 09:22
Suspeitos percorreram 35 quilômetros em alta velocidade na tentativa de fugir da abordagem policial; carregamento da 'supermaconha' vinha do Sertão pernambucano. (Divulgação/PRF)
Uma perseguição policial de 35 quilômetros pela BR-232 mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e resultou na prisão de quatro homens por tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (11). A ação, que culminou no município de Moreno, no Grande Recife, apreendeu aproximadamente 35 quilos de skunk, variante de maconha com alto teor concentrado e elevado valor no mercado clandestino.
A ocorrência teve início durante uma fiscalização de rotina na altura de Gravatá, no Agreste do estado. Ao notarem a aproximação de dois veículos trafegando em velocidade incompatível com a via, os agentes deram ordem de parada. Os condutores desobedeceram e iniciaram a fuga em direção à Região Metropolitana.
Durante o acompanhamento tático, o motorista do carro que transportava o entorpecente realizou manobras arriscadas e ultrapassagens proibidas pelo acostamento. Na altura de Moreno, o suspeito ingressou em uma via secundária de terra, abandonou o automóvel e tentou escapar a pé por uma área de vegetação. No interior do veículo, os policiais encontraram diversos sacos com a droga.
A captura ocorreu momentos depois, quando a equipe localizou o fugitivo no instante em que ele tentava embarcar no segundo veículo, que havia retornado ao local para resgatá-lo. Os outros três ocupantes do automóvel foram interceptados imediatamente.
Segundo informou a PRF, o motorista confessou ter recebido o carregamento em Ibimirim, no Sertão pernambucano, e que tinha como destino final a capital, Recife. Ele revelou ainda que os demais ocupantes atuavam como "batedores", transitando à frente para monitorar a presença de bloqueios policiais ao longo do trajeto.
Os quatro envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Jaboatão dos Guararapes. O grupo responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão.
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