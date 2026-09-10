PRF apreende skunk, crack e pistola na BR 101, no bairro do Barro, no Recife

Material foi encontrado durante abordagem de rotina. A droga estava estava no porta-malas e no interior de carro. Motorista do veículo foi detido

Cerca de um quilo de skunk, considerado uma "supermaconha", crack e pistola foram apreendidas (Foto: Divulgação/PRF)

Um homem que transportava drogas e uma pistola municiada foi detido, nesta quarta-feira (9), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O material estava em um carro que foi abordado pela corporação na BR 101, no bairro do Barro, Zona Oeste do Recife.

Durante a abordagem, os policiais realizavam uma verificação dos equipamentos obrigatórios, quando encontraram no porta-malas cerca de um quilo de skunk, considerado uma "supermaconha".

Ao verificar o interior do carro, a equipe localizou uma pistola .40 municiada com cinco munições e a numeração adulterada, embaixo do banco traseiro. Já no porta-luvas foram encontrados 100 gramas de crack, uma balança de precisão e sacos para embalar droga.

O motorista foi detido e conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc). Ele possui passagem na polícia por homicídio e poderá responder por tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo.