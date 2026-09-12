Pernambuco entra em alerta para escorpiões; veja como proteger sua casa

O aumento das temperaturas favorece a atividade dos animais; prevenção, controle de insetos e dedetização profissional reduzem os riscos

Biólogo lista hábitos que reduzem o risco de acidentes com escorpiões (Canal Saúde/Fiocruz)

Com a chegada do período mais quente do ano, crescem os números de ocorrências relacionadas a escorpiões no estado. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), até 31 de julho de 2025 foram registrados 9.477 acidentes envolvendo escorpiões em Pernambuco, uma média superior a 1,3 mil casos por mês.

O aumento das temperaturas e da umidade favorece a atividade desses animais, que podem encontrar dentro de casas, condomínios, comércios e outros imóveis condições ideais para abrigo e alimentação.

“Escorpiões têm hábitos predominantemente noturnos e procuram locais protegidos, escuros e com umidade. Entulhos, materiais armazenados, folhas acumuladas, ralos, caixas de passagem, frestas, jardins e áreas pouco movimentadas podem se transformar em esconderijos”, explica o biólogo Francis Britto.

Outro fator importante para a proliferação dos escorpiões é a presença de baratas e outros insetos. Quanto maior a disponibilidade de alimento, maior a atratividade do ambiente para os animais.

Por isso, combater apenas o animal que aparece muitas vezes não é suficiente. O controle também precisa considerar as condições que favorecem sua permanência no imóvel.

“A prevenção pode ser o melhor momento para identificar pontos vulneráveis e reduzir as condições que favorecem a presença desses animais”, complementa Britto. Segundo ele, algumas atitudes simples ajudam a diminuir os riscos:

• Evitar acumular entulho, telhas, madeira, caixas e outros materiais no quintal;

• Manter jardins e áreas externas limpos;

• Reduzir a presença de baratas e outros insetos;

• Manter ralos protegidos ou adequadamente vedados;

• Vedar frestas, rachaduras e possíveis pontos de entrada;

• Evitar deixar roupas, toalhas e calçados no chão;

• Antes de utilizar calçados ou roupas que ficaram guardados, verificar o interior.

Prevenção para sua família e seu patrimônio

Na FSB Controle de Pragas, o atendimento começa pela identificação das condições que podem favorecer a presença de escorpiões e de outros vetores. A partir dessa avaliação, são definidas as técnicas e os produtos adequados para o local, sempre considerando as características do imóvel e a segurança durante a aplicação.

A empresa trabalha com diferentes metodologias de controle, escolhidas de acordo com a necessidade de cada cliente, buscando oferecer um serviço eficiente, responsável e adequado às características de cada imóvel. A prevenção é o melhor controle de escorpiões e exige conhecimento técnico e uma avaliação das características de cada ambiente.

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