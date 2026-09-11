Recife testa programa que dá recompensas para quem caminha ou pedala pela cidade

Plataforma transforma deslocamentos a pé e de bicicleta em créditos que podem ser trocados por vouchers e gift cards; veja como participar

Caminhada e uso de bicicletas estão entre as formas de deslocamento incentivadas pelo programa no Recife (Rafael Vieira/ DP Foto)

Quem optar por caminhar ou usar a bicicleta para se deslocar pelo Recife poderá ganhar recompensas. A Prefeitura do Recife está testando o programa “Mova-se pelo Futuro”, que transforma trajetos feitos a pé ou de bicicleta em créditos que podem ser trocados por benefícios.

Entre as recompensas disponíveis estão:

Voucher de desconto no 99Pop

Desconto no seguro bike Essor

Gift card de R$ 50 da Cacau Show

Gift card de R$ 25 da Rappi

Gift card de R$ 25 do Roblox.

A iniciativa utiliza o GPS do celular para registrar e validar os deslocamentos. Após a confirmação do trajeto, o participante recebe Créditos H3RO, que podem ser acumulados e utilizados na loja de recompensas da plataforma.

Como funciona?

A participação é voluntária e ocorre pelo Conecta Recife, sem a necessidade de instalar um novo aplicativo. O usuário deve registrar cada deslocamento separadamente, indicando o trajeto realizado, como uma viagem entre a residência e o trabalho.

O programa considera apenas deslocamentos feitos com finalidade de transporte e mobilidade urbana. Caminhadas ou pedaladas realizadas para esporte, lazer, recreação ou treinamento físico não geram créditos.

Também podem ser registrados deslocamentos em bicicletas elétricas com assistência de pedal, desde que o veículo esteja enquadrado nas regras de mobilidade ativa previstas na legislação de trânsito.

Projeto será testado por um ano

A tecnologia está sendo testada pela Empresa Municipal de Informática (Emprel), em parceria com a Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (SECTI). A solução foi desenvolvida pela Bion Global Biocredits Ltda. e selecionada pelo Programa EITA Labs.

O período de experimentação será de um ano. Durante esse tempo, a Prefeitura pretende avaliar o funcionamento da tecnologia, a adesão dos usuários e o potencial da ferramenta para estimular formas de deslocamento mais sustentáveis.

Segundo o presidente da Emprel, Jorge Vieira, a integração ao Conecta Recife busca facilitar o acesso da população à iniciativa.

“Disponibilizar soluções inovadoras de forma simples e acessível através da nossa plataforma Conecta Recife é fundamental para garantir uma experiência fluida para a população”, afirmou.

A proposta faz parte de uma estratégia para incentivar deslocamentos não motorizados e estimular uma cultura de mobilidade sustentável na cidade.

