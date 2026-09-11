Vacinação antirrábica começa no Grande Recife; veja onde imunizar cães e gatos

Recife inicia campanha neste sábado (12), enquanto Paulista e Jaboatão já realizam ações de pré-campanha; vacinação é indicada para cães e gatos a partir dos três meses

Gato recebe vacina antirrábica; imunização é recomendada para cães e gatos a partir dos três meses de idade (Andréa Rêgo Barros/PCR)

A campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos começa neste fim de semana em três cidades da Região Metropolitana do Recife. Na capital, a mobilização tem início neste sábado (12) com cinco mutirões, enquanto Paulista terá seus primeiros dois pontos fixos. Em Jaboatão dos Guararapes, a pré-campanha segue até novembro.

A vacina é indicada para cães e gatos a partir dos três meses de idade e é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença que também pode ser transmitida aos seres humanos.

Recife

A campanha recifense começa neste sábado com um mutirão na Academia da Cidade da Avenida João de Barros, além de outros cinco pontos nos bairros de Santo Amaro, Cabanga e Dois Unidos. As ações seguem por quatro finais de semana, contemplando os oito Distritos Sanitários, com atendimento das 8h às 16h.

A meta da Secretaria de Saúde do Recife é imunizar cerca de 230 mil cães e gatos. O Dia D será realizado em 7 de novembro, com 364 postos espalhados pela cidade.

No dia 28 de setembro, haverá ainda uma ação especial no Parque Urbano da Macaxeira, das 8h às 13h, com vacinação em sistema drive-thru.

Os tutores devem levar a carteira de vacinação do animal. Quem não tiver o documento receberá um novo no local. Animais vacinados nos últimos 12 meses não precisam de nova dose.

“A antirrábica animal é fundamental para manter os cães e gatos saudáveis e também evitar a transmissão dessa grave doença para os seres humanos”, explica Vânia Nunes, gerente de Vigilância Ambiental do Recife.

Paulista

Em Paulista, a vacinação será oferecida neste sábado (12), das 9h às 14h, em dois pontos:

Praça José Felisberto , Rua 29, s/n, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe;

, Rua 29, s/n, Loteamento Nova Aurora, Jaguaribe; Novo Atacarejo Janga, Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 2.597, Janga.

Durante a semana, a vacina também está disponível na Secretaria Municipal de Saúde, em Maranguape I, das 9h às 15h, e no Centro de Triagem Veterinário de Paratibe, das 8h às 14h.

A pré-campanha continuará em outras localidades do município nas próximas semanas.

Jaboatão

Em Jaboatão, a pré-campanha segue até 6 de novembro, com vacinação em engenhos e abrigos cadastrados. A vacina também é oferecida nos eventos da Caravana Jaboatão da Gente e diariamente no Centro de Vigilância Ambiental (CVA) e nas UBS Pet (Unidades Básicas de Saúde Animal).

Como a raiva é transmitida?

A raiva é uma doença que afeta o sistema nervoso central e pode ser fatal. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com a saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhões ou lambeduras.

Entre os sinais que podem aparecer em animais infectados estão agressividade, salivação excessiva, dificuldade para engolir, alteração no latido e paralisia das patas traseiras.

Em caso de mordida, arranhadura ou contato com a saliva de um animal suspeito de estar infectado, a orientação é procurar atendimento de saúde imediatamente.