Parada da Diversidade de Pernambuco comemora 25 anos neste domingo no Parque Dona Lindu

Temática deste ano é dedicada à importância do voto nas eleições para a garantia de direitos da população LGBTQIA+

25ª Parada da Diversidade de Pernambuco reúne público em Boa Viagem em defesa dos direitos e da representatividade da população LGBTQIA+ (Divulgação)

A 25ª Parada da Diversidade de Pernambuco ocorre neste domingo (13), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A programação é gratuita e começa às 8h, com atividades de conscientização, performances de drag queens, apresentações culturais e shows ao longo do dia.

Neste ano, o evento tem como tema “De pé, com o orgulho – Nossos corpos existem, nosso voto decide”. A proposta destaca a participação política da população LGBTQIA+ e busca reforçar a importância do voto consciente e da representatividade na defesa de direitos.

Shows e programação

Entre as atrações musicais confirmadas estão Romero Ferro, Eliza Mell, Banda Sentimentos, Priscila Karolynne, Lunáticas, Allan Ka, Jaina Elne e Trindade Afro, além de outras apresentações culturais. A programação também contará com performances de drag queens como Nega Jurema, Marcelly Tretine, Beatriz Vergara, Lilian Fonthinelly, Dercy Fortunato e o quarteto The Catwalk. Estão programadas ainda atividades voltadas à conscientização sobre direitos, cidadania, respeito e diversidade.

Por causa das obras na Avenida Boa Viagem, assim como em 2025, não haverá desfile de trios elétricos e as atrações estarão concentradas no palco do parque este ano. A edição marca os 25 anos da Parada da Diversidade de Pernambuco, que reúne a mobilização pela garantia de direitos com a celebração da população LGBTQIA+.

Segurança terá 420 policiais

Para garantir a segurança durante o evento, a Polícia Militar de Pernambuco informou que 420 policiais serão empregados na operação. O efetivo contará com equipes da Diretoria Integrada Especializada (DIRESP), além da Operação Drone, que terá reconhecimento facial.

O policiamento também será reforçado na orla de Boa Viagem e nas paradas de ônibus próximas ao local da Parada.

De acordo com a PMPE, serão montados ainda cinco pontos de bloqueio e controle de acesso. Os locais serão utilizados para revistas e para a substituição de garrafas de vidro, como forma de evitar riscos durante o evento.

Trânsito

Para garantir a circulação e a segurança durante o evento, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montará uma operação especial com bloqueios e desvios nas vias próximas ao Parque Dona Lindu. A principal interdição ocorrerá na Avenida Boa Viagem, no trecho entre os cruzamentos com as ruas João Cardoso Aires e Engenheiro Zael Diógenes. O bloqueio está previsto para acontecer das 7h às 18h, com liberação gradual das vias conforme a dispersão do público.

Motoristas que estiverem vindo de Piedade, Candeias ou do Litoral Sul pela Avenida Boa Viagem deverão acessar a Rua João Cardoso Aires. A partir do local, haverá duas possibilidades de trajeto.

Uma das opções é seguir pela Avenida Marechal Juarez Távora, Rua Rio Azul, Avenida Desembargador José Neves e Avenida Dom João VI, com acesso à Via Mangue.

Outra alternativa é entrar à direita na Rua Pedro Paes Mendonça e continuar pela Rua Félix de Brito e Melo até a Avenida Conselheiro Aguiar.

Para quem precisar retornar à Avenida Boa Viagem, a orientação é seguir pela Rua João Cardoso Aires, acessar a Rua Sá e Souza e, posteriormente, entrar à direita na Rua Capitão Zuzinha, que permite o retorno à avenida.

Durante o evento, agentes e orientadores da CTTU estarão nos pontos de bloqueio para organizar o tráfego, orientar motoristas e pedestres e acompanhar a circulação nas áreas próximas à Parada da Diversidade.

A autarquia recomenda que o público chegue com antecedência e, se possível, evite utilizar carro para acessar o evento. As opções indicadas são transporte coletivo, táxi ou veículos de aplicativo.

Serviço

25ª Parada da Diversidade de Pernambuco

Domingo (13) a partir das 8h da manhã no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Recife. Acesso gratuito.