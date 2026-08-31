Incêndio atinge quatro casas na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre

Causa das chamas ainda não foi esclarecida, mas há suspeita de conflito familiar (Karol Rodrigues/ DP Foto)

Um incêndio atingiu quatro residências na Vila Santa Luzia, comunidade localizada no bairro da Torre, na tarde desta segunda-feira (31). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 14h30. A causa exata do incêndio ainda não foi determinada, mas informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE) indicam que as chamas tiveram início após um conflito familiar em uma das residências.

"Não se sabe exatamente o que provocou as chamas, há relatos de que teve início após um conflito doméstico, mas o fogo se alastrou rapidamente porque as casas são muito próximas. Os próprios moradores ajudaram no combate inicial", afirmou o tenente do Corpo de Bombeiros Cristiano Galvão.

Segundo a corporação, não houve registro de feridos e a situação foi controlada.

Equipes da Defesa Civil estiveram no local para vistoriar os imóveis, e da Neonergia para reestabelecer a rede elétrica. O Samu também esteve na comunidade, mas não precisou prestar atendimentos, enquanto a Polícia Militar destacou quatro viaturas para para prestar apoio na ocorrência.