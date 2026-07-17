Princípio de incêndio atinge o 15º andar do Edifício Ébano, na Boa Vista, área central do Recife

O princípio de incêndio ocorreu na manhã desta sexta-feira (17), no no pavimento onde funciona a Rádio Jovem Pan. Quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros

Princípio de incêndio atinge 15º andar do Edifício Ébano, na Boa Vista (Foto: Mauricio Ferry - DP Foto)

Um princípio de incêndio atingiu uma sala comercial no 15º andar do Edifício Ébano, na Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na manhã desta sexta-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as chamas tiveram início onde funciona a Rádio Jovem Pan e foram extintas por funcionários com o uso de extintores.

O Diario de Pernambuco esteve no local e conversou com pessoas que estavam no prédio na hora do ocorrido. O advogado ítalo Guimarães trabalha no 13° andar e detalhou como tudo começou.

"Foi por volta das 8h15. Foi muita fumaça, apesar de controlada, mas o nervosismo foi o que prejudicou bastante para descer as escadas. Não teve barulho nenhum", comentou o jurista.

Os bombeiros informaram que cinco pessoas precisaram ser atendidas pela corporação. Uma mulher, de 53 anos, sofreu uma queda da própria altura e foi encaminhada a um hospital particular do Recife.

Outras quatro vítimas — uma mulher de 39 anos, uma mulher de 40 anos, um homem de 68 anos e um homem de 33 anos — apresentavam quadro de inalação de fumaça e foram levadas para a UPA de Olinda, informou o CBMPE.

Ainda de acordo com a corporação, sete viaturas foram mobilizadas para a ocorrência, entre veículos de combate a incêndio, salvamento e apoio operacional.

Após o atendimento às vítimas, a vistoria da área e a eliminação dos riscos imediatos, a ocorrência foi finalizada no local.