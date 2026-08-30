Vazamento de gás causa incêndio na casa de Nunes Marques, presidente do TSE

Kassio Nunes Marques é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (Foto: Luiz Roberto/ TSE)

Um vazamento de gás causou, no final da tarde deste domingo (30/8), um incêndio na casa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques. Os bombeiros foram chamados e contiveram as chamas em cerca de 40 minutos. Não houve feridos.

De acordo com a assessoria de imprensa do TSE, um botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa teria gerado o incêndio. O fogo ainda foi agravado pelo telhado de acrílico do local.

O ministro Nunes Marques mora no Lago Sul, em Brasília (DF). Ele foi eleito presidente do TSE em abril e tomou posse oficialmente no cargo em 12 de maio de 2026, sucedendo ao ministro Alexandre de Moraes. Ao seu lado, o ministro André Mendonça ocupa a vice-presidência.

Com informações do Correio Braziliense