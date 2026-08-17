Estado incorpora três ABTF inéditas na história do CBMPE, além de viaturas de resgate e micro-ônibus, em pacote de modernização da frota; a corporação já conta com um total de 653 veículos, incluindo viaturas e embarcações

Pernambuco recebe pela primeira vez viaturas Auto Bomba Tanque Florestal para reforçar combate a incêndios ( Mauricio Ferry/DP Foto)

Pernambuco recebeu nesta segunda-feira (17), pela primeira vez, viaturas Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), um marco na estrutura operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Os três veículos inéditos no Estado serão destinados a Caruaru, Serra Talhada e Petrolina e vão reforçar o combate a incêndios em áreas de vegetação, especialmente no Agreste e no Sertão.

Ao todo, 13 novos veículos foram entregues, além dos ABTFs, mais oito viaturas Auto Resgate e dois micro-ônibus. O investimento totaliza R$ 9,6 milhões dentro de um conjunto mais amplo de modernização das forças de segurança. Conforme o CBMPE, o estado já dispõe de 653 veículos, incluindo viaturas e embarcações.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alexandre Carvalho, os novos equipamentos representam um avanço na capacidade operacional da corporação. “Hoje, mais uma entrega de R$ 9,6 milhões. Nós temos dois micro-ônibus para transporte de tropas, oito viaturas de resgate e os primeiros três caminhões autobomba-tanque florestal do Estado de Pernambuco”, afirmou.

Ele destacou ainda que os investimentos fazem parte de um ciclo de recuperação da estrutura do Corpo de Bombeiros. “Os últimos três anos foram de investimentos recordes no Corpo de Bombeiros. Nós estamos recuperando a capacidade de operações dessa unidade que tem como principal missão salvar vidas”, disse.

Viaturas inéditas no estado

As três Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF) representam um marco histórico para o CBMPE por serem as primeiras viaturas do tipo incorporadas à corporação. Com tração 4x4, os veículos foram projetados para atuar em terrenos de difícil acesso, como áreas rurais, estradas precárias e regiões de mata.

A tecnologia permite maior autonomia operacional e amplia a capacidade de resposta em ocorrências de incêndios florestais, comuns em períodos de estiagem no Agreste e no Sertão.

As unidades serão distribuídas entre o 2º Grupamento de Bombeiros (Caruaru), o 3º GB (Serra Talhada) e o 4º GB (Petrolina), cobrindo regiões estratégicas do Estado.

De acordo com o secretário, outras viaturas do mesmo tipo devem ser incorporadas em breve. “Esses são os três primeiros. Em breve vamos receber mais cinco que vão possibilitar ao Corpo de Bombeiros, pela primeira vez, ter uma viatura adequada para operar na área rural”, explicou.

Ele também detalhou a funcionalidade dos veículos. “Ele tem a capacidade de abrir caminho mesmo que a vegetação esteja em chamas, e com o canhão ele faz o combate em focos mais específicos”, afirmou.

Reforço na frota e no atendimento

Além das viaturas florestais, o CBMPE recebeu oito viaturas Auto Resgate, que serão distribuídas entre unidades da Região Metropolitana e do interior, incluindo Fernando de Noronha, Vitória de Santo Antão, Caruaru, Carpina, Serra Talhada e Arcoverde. Duas delas serão destinadas ao Grupamento de Atendimento Pré-Hospitalar (GBAPH), em Olinda.

Os dois micro-ônibus serão utilizados pela Diretoria Integrada Metropolitana (DIM) e pela Diretoria Integrada do Interior 1 (DINTER 1), ampliando a capacidade de deslocamento de tropas.

O comandante-geral do CBMPE, coronel Eduardo Araripe, destacou que a chegada das novas viaturas representa tanto renovação quanto ampliação da capacidade de resposta da corporação. “Essas viaturas representam a capacidade de renovação da nossa frota e, ao mesmo tempo, viaturas que vão apoiar e vão reforçar locais que nós já temos o serviço necessitando de maiores demandas”, afirmou.

Ele ressaltou ainda o impacto tecnológico das novas ABTF. “Pela primeira vez, estamos tendo a oportunidade de ter carros específicos, desenvolvidos para terrenos e situações de incêndio em vegetação”, disse.

Araripe informou que os veículos já entram em operação imediata, com prioridade para o Sertão, onde o período de estiagem já intensifica as ocorrências. “Já saem para operar, vão ser distribuídas ainda hoje, principalmente para o nosso Sertão”, afirmou.

O comandante também adiantou que o processo de renovação da frota deve continuar ao longo dos próximos meses. “Só neste segundo semestre, temos a expectativa de receber mais 60 viaturas”, completou.

Segundo o CBMPE, a modernização amplia a capacidade de atuação em ocorrências de salvamento, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndios, especialmente em áreas de vegetação, que exigem equipamentos específicos e maior mobilidade operacional.

