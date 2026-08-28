Incêndio atinge quiosque na orla de Boa Viagem, no Recife
Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as chamas dentro do quiosque 18, localizado em frente a Padaria Boa Viagem, no Recife. Segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido
Publicado: 28/08/2026 às 12:29
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 18h40, o fogo foi extinto em aproximadamente 50 minutos. (Foto: Reprodução / Redes sociais)
Um incêndio atingiu o quiosque 18 da orla da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta quinta-feira (27). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas se alastrando na área interna do estabelecimento.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para o quiosque, localizado em frente à Padaria Boa Viagem.
De acordo com a corporação, que foi acionado por volta das 18h40, o fogo foi extinto em aproximadamente 50 minutos.
Os bombeiros também informaram que ninguém ficou ferido na ocorrência.
A Defesa Civil do Recife informou que não foi acionada para averiguar a situação do estabelecimento.