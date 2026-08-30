Colisão entre táxi e caminhão deixa motorista ferido na BR-232, em Gravatá

O condutor do táxi foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Gravatá

O acidente ocorreu no Km 87 da BR-232, em Gravatá (Divulgação/PRF)

Um acidente de trânsito na BR-232 deixou o motorista de um táxi ferido na noite deste sábado (29), em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o táxi colidiu na parte traseira de um caminhão por volta das 19h30, no Km 87 da rodovia, sentido interior.

O motorista do táxi foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Gravatá. O motorista do caminhão não ficou ferido e, submetido ao teste do bafômetro, apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

PRF, Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência.

Demais circunstâncias do acidente ainda são apuradas pelas autoridades. A reportagem será atualizada assim que novas informações forem confirmadas.