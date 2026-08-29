Soldado da PM morre após acidente entre moto e carro na PE-15, em Paulista

Militar de 23 anos chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu aos ferimentos; o acidente aconteceu na tarde deste sábado (29), na PE-15, próximo ao Cemitério Morada da Paz

Instituto de Medicina Legal (IML) (Arquivo DP)

O soldado da Polícia Militar de Pernambuco João Victor da Silva Ferraz, de 23 anos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro na tarde deste sábado (29), na PE-15, próximo ao Cemitério Morada da Paz, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações iniciais, o militar pilotava a motocicleta quando ocorreu a colisão. João Victor recebeu os primeiros atendimentos médicos no local, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu em seguida.

A área do acidente foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Logo após, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Intituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

João Victor da Silva Ferraz tinha um ano de serviço na Polícia Militar de Pernambuco e era lotado no 1º Batalhão da PMPE.

Em nota, a corporação lamentou a morte do soldado e prestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

